Lazio Ludogorets, Guendouzi il migliore: i voti del centrocampista

Lazio Ludogorets, il migliore è il solito Matteo Guendouzi. Quantità e qualità da parte del francese, i voti dei principali quotidiani:

In una gara storta in casa Lazio, complice un attacco sterile e un’ottima fase difensiva del Ludogorets, c’è qualche elemento di spicco. In casa biancoceleste, oltre alla buona prestazione della difesa, si è distinto il solito Matteo Guendouzi. Il francese ha garantito quantità e qualità come al solito, solo la traversa gli ha impedito di siglare una gara perfetta.

Per i quotidiani è stato lui il migliore nella squadra di Europa League, questi i voti:

IL MESSAGGERO, VOTO 7 – «Quando capisce che la cerniera del Ludogorets non si slaccia, passa da destra a sinistra e trascina palloni su palloni verso l’area. Colpisce la traversa a cinque minuti dalla fine. Anima infinita»

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 7 – «Sempre splendido per ardimento. La traversa, che peccato, un inno alla potenza.»

LA GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 6,5 – «Probabilmente l’unico ad affrontare

il match con il piglio giusto. Ed è sua l’occasione più importante, con la traversa che gli nega il gol»