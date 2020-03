Calciomercato Lazio, Lovren vuole andarsene da Liverpool: litiga anche con Kloop

Lazio, l’obbiettivo per il mercato estivo, Dejan Lovren, è ai ferri corti con Jurgen Klopp e vuole cambiare squadra

Dejan Lovren, è ormai da qualche mese un obbiettivo di Tare che cerca un giocatore esperto in vista della prossima stagione. Il croato sarebbe il profilo ideale da affiancare ad Acerbi e compagni: esperienza internazionale, grande fisicità e forte personalità.

Addirittura, sembrerebbe che il croato abbia avuto il coraggio di litigare con il suo attuale allenatore, Jurgen Klopp, di certo non il prototipo di calma e tranquillità. A riportare la notizia è il sito spagnolo Don Balón, che scrive:«Lite nel Liverpool: Lovren non sopporta Klopp e vuole andare via!» La Lazio attende fiduciosa, in attesa che il calciomercato entri nel vivo.