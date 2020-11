Lazio, Lotito sulle troppe polemiche: «Questa storia finirà quando cambierò la comunicazione»

Secondo Il Messaggero, Roberto Rao sarebbe nei progetti della rivoluzione del presidente Lotito

C’è già stato con Tare un primo faccia a faccia. Né al ds né a Lotito però era andato giù che il comunicato scritto da Peruzzi non fosse stato letto da Luis Alberto. Una “colpa” che però non riguarda solo Angelo: «Questa storia finirà quando cambierò la comunicazione», assicura il patron, guardandosi sempre più intorno. C’è Roberto Rao, membro del Cda di Montepaschi e consigliato dall’amico dell’Udc Cesa, in pole position. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.