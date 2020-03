Lazio, Lotito pensa anche al ritiro a Norcia: la situazione

Lazio, il Presidente Lotito pensa al ritiro a Norcia: una sorta di quarantena con tutte le misure di sicurezza

Erano altri tempi quelli del ritiro a Norcia e dell’Hotel Salicone. C’era Reja alla guida e si lottava per la salvezza. Adesso il volto della Lazio è cambiato, c’è Inzaghi in panchina e ben altri campioni in mezzo al campo, ma la cittadina umbra resta un punto di riferimento per la società. Mentre la Lega cerca una soluzione per gli allenamenti, Lotito si sta organizzando pensando proprio di tornarci con la squadra: una sorta di isolamento, dopo aver effettuato tamponi e preso tutte le misure necessarie.

A riportare la notizia è Il Messaggero, dove specifica che verrebbe ridotto anche lo staff: pochi fisioterapisti ed un solo medico per evitare ogni contatto superfluo.