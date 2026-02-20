Lazio, Lotito rifiuta una proposta faraonica: tutti i dettagli

Lazio, il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito ha rifiutato una clamorosa offerta di un fondo estero. I dettagli

Il calciomercato della Lazio non riguarda più solo i giocatori, ma si sposta ai vertici societari. Secondo quanto rivelato da Cronache di spogliatoio attraverso un’esclusiva su Instagram, il presidente biancoceleste avrebbe ricevuto una proposta d’acquisto faraonica. Un fondo del Qatar avrebbe infatti messo sul piatto una cifra superiore ai 600 milioni di euro per rilevare la totalità del club capitolino.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni ed i festeggiamenti per due giocatori storici

Il rifiuto di Lotito all’offerta qatariota

Nonostante l’entità dell’assegno, la posizione di Claudio Lotito appare granitica. Le indiscrezioni suggeriscono che il patron sia orientato verso il rifiuto della proposta. Sebbene 600 milioni rappresentino una valutazione record per il club, la volontà della proprietà sembra quella di proseguire il percorso iniziato vent’anni fa, resistendo alle lusinghe mediorientali che avrebbero garantito una plusvalenza senza precedenti.

Clima teso e nuove offerte per la Lazio

L’offerta arriva in un momento di estrema delicatezza ambientale. Il rapporto tra la tifoseria e la presidenza è ai minimi storici, segnato da contestazioni aperte e un malumore che serpeggia tra le curve dello Stadio Olimpico. In questo scenario di incertezza, come riportato da Cronache di spogliatoio, non si fermano i sondaggi di gruppi internazionali interessati all’acquisto della Lazio, rendendo il futuro societario un tema caldissimo.