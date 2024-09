Le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, rilasciate a Il Messaggero dopo la fine del mercato e l’avvio di campionato

In casa Lazio si fanno i primi conti dopo l’avvio di campionato e la rivoluzione apportato nel mercato da Claudio Lotito. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate a Il Messaggero, dopo l’avvio di campionato biancoceleste:

PAROLE – «Noi puntiamo sul collettivo non sul singolo, il calcio è un gioco di squadra dove ogni giocatore svolge una propria funzione e ha un peso. Da noi non ci devono essere prime donne, ma tutti devono dare il massimo con umiltà. Qui non c’è più gente presuntuosa, tutti stanno al servizio della squadra, basta vedere l’esultanza col Milan. Ora c’è una sana competizione, non più “mors tua vita mea”».