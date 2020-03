Lazio, Lotito fa gruppo e porta squadra e staff a cena fuori

Lazio, serata all’insegna dell’unione quella di ieri sera organizzata dal presidente Lotito insieme a squadra e staff

Non è un momento facile per il calcio italiano, così come non lo è per l’Italia. Intano nel weekend tornerà la Serie A con tutte le limitazioni del caso. La Lazio non scenderà in campo visti i recuperi della 26^ giornata.

L’importante però è tenere alta la concentrazione e per questo nella serata di ieri il patron Claudio Lotito ha deciso di portare a cena tutta la squadra compreso lo staff e i magazzinieri. Un modo per tornare alla normalità e anche per trascorrere una serata tutti insieme, per rafforzare ancor di più il legame e raggiungere i prossimi obiettivi.