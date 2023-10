Lazio, Longhi: «In questo campionato è difficile decifrare il valore delle squadre» Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW, Bruno Longhi, ha parlato cosi del campionato, anche di Lazio:

«Questo è il campionato dei sedici giocatori, non più degli undici. Qui si gioca in sedici, visti i tanti impegni. E’ difficile decifrare il vero valore di una squadra, nella stessa partita si giocano diverse partite. La Lazio ha vinto col Celtic alla fine, la Roma arriva da un impegno dolce ma ha Lukaku. Quando hai uno come lui parti da 1-0. E il Cagliari mi sembra la squadra più scarsa della Serie A»