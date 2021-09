Lazio Lokomotiv Mosca probabili formazioni: possibile chance dal primo minuto contro i russi per Strakosha e Raul Moro

Oggi è il giorno di Lazio-Lokomotiv Mosca. Rispetto al derby di domenica, Sarri dovrebbe decidere per qualche cambio. In porta potrebbe esserci un’altra chance per Strakosha. In difesa dovrebbe tornare Lazzari dal 1′, mentre a centrocampo le due novità potrebbero essere Cataldi e Akpa Akpro, che concederebbero un turno di riposo a Leiva e Luis Alberto.

In attacco, visto Zaccagni out, ad avere una chance potrebbe essere Raul Moro, che prenderebbe il posto di Pedro. Conferma invece per Felipe Anderson e Ciro Immobile, anche se non va scartata del tutto l’ipotesi Muriqi.

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Lokomotiv Mosca:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Moro. A disp.: Reina, Furlanetto, Marusic, Patric, Radu, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Basic, Romero, Pedro, Muriqi. All.: Sarri.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-1-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov; Beka Beka, Maradishvili, Kulikov; Zhemaletdinov; Smolov, Kerk. A disp. Khudyakov, Savin, Jedvaj, Murilo, Nenakhov, Silyanov, Babkin, Petrov, Kamano, Anjorin, Lisakovich. All.: Nikolić.