Pertucci: «Formazione Lazio? Ci sono ancora due ballottaggi»

Poche ore e la Lazio scenderà in campo contro la Lokomotiv Mosca per la seconda giornata di Europa Legue. Matteo Petrucci, inviato Sky Sport, ha fatto il punto sulle possibili scelte di mister Sarri per la partita:

SCELTE A CENTROCAMPO – «A centrocampo giocherà uno tra Milinkovic e Luis Alberto questione di rotazione, chissà anche se tattiche anche se i due hanno giocato bene insieme anche nel derby. Cataldi invece giocherà al posto di Leiva».

IMMOBILE O MURIQI – «L’altro dubbio è in attacco immobile sta facendo benissimo ha dei numeri europei impressionanti: 16 gol in 24 partite con 6 assist, a proposito i due nel derby ci rivelano che immobile non è solo un uomo gol ma anche un uomo assit è uno dei più in forma ma anche uno dei pochi che non si è mai fermato, quindi una valutazione Sarri la sta facendo. Ma conoscendo i precedenti di Immobile che recupera facilemente tra una partita e l’altra però esiste una possibilità che venga preferito Muriqi».