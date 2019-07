Lazio, lo United prepara 80 milioni per Milinkovic: il ‘Sergente’ spera nello sconto

Lo United prepara l’assalto a 80 milioni. La richiesta di Lotito è di cento, ma Milinkovic si augura che accetti offerte più basse

Dopo i 75 milioni del Psg, ecco che il Manchester United ne prepara 80 per Milinkovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport, nonostante non ci siano ancora offerte ufficiali per il serbo. L’incontro tra Tare e l’agente Kezman non sembra essere ancora avvenuto: il ds è rientrato da Madrid martedì sera, ogni giorno può essere buono per vedere il procuratore del ‘Sergente’.

RICHIESTA – Come anticipato, Lotito parte da una richiesta di 100 milioni, ma difficilmente sarà accontentato. La cifra, concordata nei giorni del rinnovo del centrocampista serbo, rischia di allontanare i pretendenti. Ecco perché Sergej spera nello sconto della Lazio. La sua volontà è di giocare la Champions, ma allo stesso tempo vuole il bene del club capitolino. Il giocatore ha rispettato tutti gli impegni con i biancocelesti: visite mediche, raduno a Formello ed allenamenti, questo pomeriggio partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. Milinkovic ed un futuro tutto da decidere: le big d’Europa si avvicinano.