Calciomercato Lazio, il Psg non molla Milinkovic: ecco l’ultima offerta dei francesi

Il Psg continua la sua corte spietata a Milinkovic. La Lazio fa muro e continua a chiedere 100 milioni, i francesi intanto offrono Kurzawa

Il Psg è la squadra più interessata a Sergej Milinkovic, ma ancora a detta del ds Tare (qui le sue parole), non c’è una vera e propria trattativa. Leonardo lo voleva al Milan e ora lo vuole con se a Parigi. In rossonero aveva delle limitazioni di Fair Play Finanziario e il club non era di primo livello, mentre adesso vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione.

OFFERTA – La Lazio però continua a ribadire la volontà di non voler cedere il suo gioiello, forte dei bilanci apposto infatti il club non ha esigenza di vendere per fare cassa. Lotito non si schioda dalla valutazione di 100 milioni, mentre il Psg vuole abbassare le richieste del presidente biancoceleste, magari inserendo qualche contropartita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ultima offerta dei parigini sarebbe di 65 milioni più il cartellino di Layvin Kurzawa, 26enne terzino sinistro in scadenza nel 2020. Il francese quest’anno ha trovato poco spazio e potrebbe cambiare aria, ma sull’out sinistro con l’arrivo di Jony, la Lazio al momento ha quattro esterni per un solo posto. Con tutta probabilità dunque, anche quest’offerta verrà rispedita al mittente.