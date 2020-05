On this day, la Lazio agguanta la salvezza a Livorno

On this day, è il 9 maggio 2010 e la Lazio è guadagna la salvezza con una giornata di anticipo, sul campo del Livorno

Una trasferta che vale la salvezza: la Serie A passa anche per Livorno. La Lazio vuole archiviare la pratica con una giornata di anticipo e lo fa vedere sin dai primi giri di orologio, quando Rocchi apre le marcature grazie alla palla perfetta servita da Mauri, dopo la galoppata di Kolarov sulla fascia sinistra. Il dialogo perfetto tra i tre sorprende i padroni di casa, ma mette in stand by la Lazio. Dopo il gol, infatti, la squadra di Reja si adagia sul momentaneo vantaggio e concede a Lucarelli – nella sua giornata di addio – la rete del pari.

Un equilibrio che però dura una manciata di minuti. La Lazio non fatica, infatti, a dimostrare la superiorità tecnica, prima con Rocchi e poi con Kolarov, seppur senza trovare il secondo gol.

A quello ci pensa Brocchi al 44′, quando col destro beffa De Lucia dal limite dell’area: un tiro di precisione che regala ai capitolini la permanenza in Serie A e rende un po’ più amaro l’addio di Lucarelli.