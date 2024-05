Lazio, Liverani presenta Tchaouna: «E'un buon giocatore ma non c'entra...»

Lazio, l’ex biancoceleste presenta il calciatore dei campani che piace al club e che lo stesso Liverani ha allenato

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Fabio Liverani, il quale ha rilasciato un intervista presentando Tchaouna che piace molto alla Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – Credo che ci prende Tchaouna prenda un buon giocatore, anche se per me non può giocare a tutta fascia.

Nel modulo di Tudor può fare il trequartista. Dia è un giocatore invece è esclusivamente una punta. Castellanos tra i due trequartisti? Il calcio di Tudor è fatto di giocatori offensivi, ha fatto pochi gol però è la prima stagione ci può stare. Non so come lo vede Tudor, io credo che i due trequartisti siano giocatori più diversi, a oggi pensarlo mi diventa difficile ma dipenderà dal lavoro e dall’applicazione che possono mettere. Guendouzi? Io credo che lui sia uno dei due centrocampisti centrali, ma proprio in maniera naturale non adatto. Atalanta? Io non credo che regalerà nulla a nessuno, per mentalità non è una squadra che regala. Ma negli ultimi anni tutti si giocano tutto, con un calendario così programmare non facile. Su chi punterei il prossimo anno alla Lazio? I portieri sono forti entrambi, Romagnoli e Gila in difesa. Poi Kamada, Marusic, Guendouzi e Vecino sa centrocampo. Davanti Zaccagni e punterei sulla rivalsa di Ciro