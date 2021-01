Calciomercato Lazio, il Lille chiude al prestito di Bradaric

Il Lille alza il muro per Bradaric. Il prezzo del giocatore è fissato a 15 milioni, il club francese non lo lascerà partire in prestito

In attesa del recupero di Lulic, la Lazio si è guardata intorno. Nella lista dei candidati per la fascia sinistra, ci è finito anche Bradaric: ventunenne del Lille, finito in fondo ai ranghi di Galtier e in cerca dicontinuità.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il prezzo del giocatore non è inferiore ai 15 milioni, una cifra importante che la società non ha intenzione di spendere a gennaio. I francesi, di tutta risposta, non prendono in considerazione la soluzione temporanea del prestito con diritto di riscatto. Uno stallo che potrebbe riportare alla Lazio Romulo, svincolato.