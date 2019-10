Lazio, l’ex Muslera: «Derby? A Roma molto intenso, ma in Turchia…»

Dalla Lazio al Galatasaray, Fernando Muslera si è raccontato in un’intervista soffermandosi a parlare del derby

Dagli inizi con la Lazio al Galatasaray, Fernando Muslera si è raccontato in un’intervista riportata dal sito della UEFA: «Sono arrivato al Galatasaray nel 2011-2012 dalla Lazio e tutto è stato fantastico. Ho giocato per la prima volta in Champions col Galatasaray, con la Lazio non ho avuto l’opportunità, ero in panchina. Ricordo che contro il Manchester United e ho parato un rigore a Nani. Alla Lazio non ne ho avuto la possibilità».

DERBY – «Ho avuto la possibilità di giocare il derby di Roma ed è stato molto intenso, emozionante. Nulla però è comparabile al calore e alla pressione che si sente qui in Turchia, c’è una grande atmosfera. Abbiamo vinto 14 trofei e se perdiamo due partite sentiamo subito la pressione. Ma nelle grandi squadre, nei grandi club è normale. Devi sempre vincere».