Lazio, Leiva sponsorizza su Twitter il pupillo Perry

Il profilo Twitter di QuestTV ha fatto partire un sondaggio su chi meritasse di essere incoronato come il miglior giocatore del weekend della Football League Two, quarta serie inglese.

Tra i candidati c’era anche Perry NG, giocatore del Crewe ed originario di Liverpool. Mosso dall’amore per la città e sentendosi cittadino acquisito, Lucas Leiva ha deciso di sponsorizzare il giovane tramite il suo profilo Twitter: il centrocampista della Lazio ha chiesto ai suoi follower di votare il giovane nel sondaggio. Una volta che il calciatore ha vinto, il brasiliano ha ringraziato per l’aiuto dicendo che gli «Scouse» (letteralmente chi viene da Liverpool ndr) sono sempre insieme. Leiva, anche se da tre anni vive a Roma, sarà sempre legato alla città a Nord-Ovest dell’Inghilterra.

Let’s vote for my scouse mate from Crewe ( https://t.co/rw26qJVbsz ) https://t.co/Bz8zdiqtLG

Thank you lads for the help . My mate is made up . #getinla https://t.co/hByiBpYmHK

— Lucas Leiva (@LucasLeiva87) March 2, 2020