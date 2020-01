Lazio, le scuse di Leiva: «Mi dispiace per ieri, imparerò da questo episodio» FOTO

Lazio, non solo ai compagni Lucas Leiva ha voluto chiedere scusa anche in modo pubblico dopo l’espulsione di ieri

Sicuramente la sua espulsione ha di fatto condizionato la gara della Lazio che per alcuni minuti ha potuto contare sull’uomo in più in campo dopo l’espulsione di Hysaj. Leiva è stato ingenuo nel protestare in quel modo, nonostante avesse ragione, con il direttore di gara che alla fine lo ha espulso.

Subito dopo la fine del match il brasiliano ha chiesto scusa ai compagni e oggi lo ha fatto pubblicamente tramite un post su Instagram: «Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio».