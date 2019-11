Lecce, la Serie A celebra Liverani ai tempi della Lazio – FOTO

Sul profilo Instagram della Serie A, è stato celebrato Fabio Liverani nel suo periodo alla Lazio: domenica sarà la sua prossima avversaria

Sarà un tuffo nel passato per Fabio Liverani. Tornare allo Stadio Olimpico nelle vesti di allenatore e non di giocatore, tornare per battere quei colori che per cinque anni ha onorato e difeso. Tornare per dividere la linea di bordocampo con un ex compagno di spogliatoio: Simone Inzaghi. L’esperienza alla Lazio non si può cancellare facilmente e la Lega Serie A l’ha celebrata con un post su Instagram: «5 anni che non si dimenticano. Fabio Liverani è pronto a tornare nello stadio che gli ha regalato tante emozioni».