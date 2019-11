Lazio-Lecce, Rossi: «Liverani un leader. I miei ragazzi…»

Delio Rossi ha parlato di Lazio-Lecce

Delio Rossi, ex tecnico biancoceleste, ga rilasciato un’intervista al Quotidiano di Puglia. Ecco le sue parole.

LIVERANI – «Giocatore e uomo straordinario, gran capitano. Andò via, destinazione Fiorentina, e lo rivolli poi a Palermo, dove il capitano era Miccoli ma Fabio era autentico leader dello spogliatoio».

LA LAZIO DI ROSSI E QUELLA ATTUALE – «Lotito si era appena affacciato sulla scena del calcio nazionale. Veniva da un altro mondo, lontano da quello del pallone. Quella Lazio era sull’orlo del fallimento. Con me puntava su un allenatore che non aveva ancora un pedigree. Cogliemmo risultati importanti con giocatori giovani, dovevamo colmare in un certo modo le lacune con le quali ci si misurava. Era il tempo della trattativa con il Lecce per Ledesma. Tutta spazzatura. L’anno dopo vincemmo la Coppa Italia. Sono altri tempi, è un altro calcio, che mi fa rimpiangere la dimensione umana di quegli anni del calcio dei Moratti, dei Rizzoli, dei Cragnotti, dei Viola, dei Sensi, dei grandi presidenti italiani. Oggi conta la dimensione dei fatturati. Lotito oggi è uno che può permettersi di rifiutare cento milioni per un giocatore. È una grande Lazio. Da terzo, quarto posto. Se dà sempre il massimo. È un Lecce che può farcela, deve restare attaccato al carro davanti. Contro la Lazio ci vuole tanta attenzione. Guai a distrarsi».