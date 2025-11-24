 Lazio Lecce, il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani non ci sta: «Il gol di Sottil era valido, inspiegabile la decisione dell’arbitro»
Lazio Lecce, il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani non ci sta: «Il gol di Sottil era valido, inspiegabile la decisione dell’arbitro»

Sticchi Damiani

Lazio Lecce, il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani non ci sta e torna sul gol annullato: «Inspiegabile la decisione dell’arbitro»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un’intervista al Quotidiano di Puglia tornando a parlare della sfida dell’Olimpico, conclusa con la vittoria della Lazio per 2-0.

Il patron giallorosso ha espresso forti critiche nei confronti della direzione arbitrale, sottolineando alcuni episodi che, a suo avviso, hanno inciso sull’andamento della partita.

In particolare, Sticchi Damiani ha posto l’accento sul gol annullato a Sottil, ritenuto un momento chiave che ha penalizzato la squadra salentina.

PAROLE – «Il gol di Sottil era valido, rimane inspiegabile la decisione dell’arbitro. Sarebbe stato un vantaggio per noi e la partita avrebbe potuto prendere un altro giro. Con la Lazio, non è stata la nostra migliore prestazione. Torniamo a casa cercando il ritmo che aveva sostenuto la squadra nella prima parte di stagione».

