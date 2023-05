Lazio-Lecce, Baroni prepara la sfida: la situazione in infermeria. La squadra leccese sta preparando la sfida di venerdì all’Olimpico

Come riporta il sito ufficiale del Lecce, la squadra di Baroni si sta preparando ad affrontare la sfida di venerdì all’Olimpico con la Lazio.

La squadra leccese si è ritrovata ieri mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento. Un seduta regolare per tutti gli altri, senza alcun problema fisico ravvisato per i giocatori. Oggi, sempre all’Acaya andrà in scena un allenamento al mattino.