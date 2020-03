Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 14 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 14 marzo

Tutte le aperture di oggi sono ovviamente dedicate all’emergenza coronavirus che in queste settimane sta mettendo a dura prova l’Italia. Il mondo dello sport è fermo e non solo quello italiano. Nessuna competizione neanche in Spagna, Francia, Inghilterra e Germania.

Su Tuttosport la prima pagina è dedicata al messaggio che Cristiano Ronaldo ha voluto inviare tramite i social sempre riguardo il coronavirus.