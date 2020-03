Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 13 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 13 marzo

I quotidiani di oggi aprono tutti con le varie decisioni prese in merito alla situazione di emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19. La UEFA è pronta a sospendere EURO 2020 e con molta probabilità farlo disputare il prossimo anno, nel 2021. Manolo Gabbiadini, attaccant della Sampdoria, è il secondo giocatore della Serie A a risultare positivo al virus, con linee di febbre a differenza di Rugani. Cancellato inoltre il Gran Premio d’Australia della Formula 1 per via di un caso accertato nella scuderia McLaren.

Il Corriere dello Sport intitola così: «Il calcio si ammala» in riferimento ai due calciatori mentre TuttoSport incita: «Forza ragazzi!». Spazio anche a chi non ha ancora capito la gravità della situazione, dopo che l’OMS ha dichiarato la Pandemia: «Uefa, ferma queste follie!» scrive TuttoSport in riferimento a diversi comportamenti di alcuni giocatori europei che non hanno preso sul serio la faccenda.