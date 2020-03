Lazio, Lazzari tra le pedine fondamentali dello scacchiere di Inzaghi

Il numero 29 biancoceleste ha dato un tocco in più alla squadra capitolina grazie alle sue abilità e all’intesa coi compagni

Una delle grandi costanti della stagione della Lazio è la solidità della rosa, abituata a giocare insieme da qualche anno. Alcune mosse di mercato però sono riuscite a dare maggiore spessore al gruppo: il “nuovo arrivato” Manuel Lazzari che è a Roma dalla scorsa estate. Il veneto è stato nel mirino di Tare dopo essersi fatto valere con la maglia della SPAL, diventando uno dei migliori laterali della Serie A. Come riporta Calcionews24 infatti il numero 29 è riuscito a colmare il vuoto sulla fascia destra che vedeva Marusic troppo poco offensivo. Prima dell’inserimento di Correa nell’assetto tattico della squadra, Luis Alberto e Milinkovic concentravano il gioco solo sul centro-sinistra grazie alla loro qualità.

La prima grande qualità che salta agli occhi quando si vede giocare Lazzari è sicuramente la velocità: è proprio lui infatti il laterale con più assist del campionato, 8 per l’esattezza con 1.7 passaggi chiave per minuti giocati. Il suo contributo si vede soprattutto quando Immobile e Correa guidano la transizione che gli danno la possibilità di allargare a destra.

Con Lazzari in campo, Milinkovic ha cambiato le sue zone di competenza: ora il serbo gioca quasi sempre sulla destra, dietro alle punte. Ottima intesa con il numero 29 che occupa la sua stessa zona sul campo. Molti gli scambi fra i due che creano dei movimenti per far sì che il Sergente possa attaccare lo spazio del terzino avversario.

Pecca del numero 29 però è l’affondo negli ultimi 30 metri: i suoi numeri sono calati e ora raggiunge 1.30 passaggi chiave per 90 minuti. L’ex SPAL però è anche poco incisivo quando deve saltare l’uomo in pochi metri quando deve partire da fermo: la sua resistenza fisica spiega la sua involuzione nel dribbling. Da tenere a mente però anche la sua risalita sul campo che dà ottime opportunità di copertura a Inzaghi. Il suo arrivo a Roma quindi ha dato l’opportunità al mister di poter cambiare le carte in tavola e regalare emozioni uniche.