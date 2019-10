Lazio, l’Argentina non chiama Correa

Non c’è Correa nella lista dei convocati dell’Argentina: il fantasista della Lazio non è tra i convocati di Scaloni per Brasile ed Uruguay

Non c’è Correa nella lista dei convocati dell’Argentina. Brasile ed Uruguay sono i prossimi impegni della Nazionale albiceleste: due amichevoli fissate, rispettivamente, per il 15 ed il 18 Novembre. Tra i disponibili del ct Scaloni, però, non ci sarà il fantasista della Lazio: il Tucu sta uscendo da un periodo non positivo e sta ritrovando la sua continuità, soprattutto in biancoceleste. Inzaghi potrà sfruttare la sosta per lavorare al meglio col ragazzo e riportarlo in alto, anche in Nazionale.