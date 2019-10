Lazio, Giudice Sportivo: sanzione per Acerbi e Marusic

Acerbi e Marusic sono gli unici due giocatori ad aver ricevuto la sanzione dal Giudice Sportivo, a seguito della decima giornata

Arrivano puntuali le sentenze del Giudice Sportivo, a seguito della decima giornata di Serie A.

Per quanto riguarda la Lazio, sono due i giocatori citati nel verbale: Acerbi e Marusic. Il primo ha guadagnato la quarta sanzione, entrando in diffida; il compagno invece – reo di un fallo tattico praticamente necessario – la seconda.

Per i brutti cori fatti all’indirizzo di Mario Balotelli, invece, è stata multata l’Inter con un’ammenda da 5.000€.