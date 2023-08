Lazio, l’agente di Zaccagni: «Rinnovo? Abbiamo iniziato a parlarne, ma Lotito…» Le parole di Giuffredi

Intervistato dai microfoni di TvPlay, Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto dell’esterno con la Lazio.

LE PAROLE- Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo di Zaccagni, ma purtroppo Lotito al momento ha tanti impegni. Ha i suoi tempi e non è facile rinnovare in fretta, soprattutto se è una trattativa delicata come questa. Vorremmo restare alla Lazio, vediamo se si riuscirà a chiudere questa operazione