Lazio, la tua prossima rivale oggi…si stanca: Udinese in campo con la Fiorentina

Udinese in campo con la Fiorentina per accedere agli ottavi di Coppa Italia

La prossima rivale della Lazio, l’Udinese, scende in campo alle 17.30 per sfidare in Friuli la Fiorentina di Cesare Prandelli. A riposo e neppure convocati i titolarissimi Okaka, Arslan, Rodrigo Becao e Larsen, ma ci sono tra i titolari De Paul, Musso, Pereyra, Deulofeu. Ecco le ufficiali. Ecco la formazione ufficiale del friulani.

Udinese (4-3-3): Musso; Samir, Bonifazi, Nuytinck, Molina, Makengo, Pereyra, De Paul, Deulofeu, Forestieri, Lasagna. All.Gotti.