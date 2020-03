Lazio, la società ricorda la vittoria dello Scudetto del 1974 FOTO

I biancocelesti sono campioni d’Italia con una rete firmata Long John: il club vuole mantenere vivo il ricordo di quella giornata

Il gol di Chinaglia dal dischetto contro il Foggia porta la Lazio di Maestrelli a trionfare: i biancoceleste vincono così il loro primo Scudetto. Il ricordo è ancora nella mente di chi quel 12 maggio 1974 era lì, sugli spalti o a sentirla dalla radio, a urlare di gioia per un trionfo mai visto prima. In questo momento di apatia calcistica, in cui non c’è certezza sul proseguimento del campionato, la società ha deciso di ricordare quel giorno glorioso. Dopo aver fatto la telecronaca del match, sul profilo Instagram della società esce questa foto, che ritrae un Tommaso Maestrelli orgoglioso dei suoi ragazzi e del traguardo appena raggiunto.