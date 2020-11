Lazio, la seconda giovinezza di Parolo: da riserva a risorsa

Una settimana da Dio. Assist-man sotto il diluvio a Crotone, goleador contro lo Zenit all’Olimpico. Marco Parolo sta vivendo una seconda giovinezza. E pensare che lo scorso anno, per un attimo, aveva pensato di tornare a Parma per giocarsi le sue ultime occasioni. Regista o mezzala, il centrocampista è rinato per stare al passo dei più giovani e togliersi qualche soddisfazione, come la prima rete in Champions League a 35 anni. Merito anche di Simone Inzaghi, che lo ha schierato più volte, anche quando avrebbero meritato una chance Cataldi e Akpa Akpro. In coppa non ha fatto rimpiangere Milinkovic, rientrato a Formello. Lo si legge su Il Messaggero.