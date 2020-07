Lazio, la crescita esponenziale di Patric è sotto gli occhi di tutti

Il difensore della Lazio, Patric, si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista. Ecco i suoi numeri contro Fiorentina e Torino

La crescita di Patric è ormai un fattore oggettivo, lo spagnolo è sempre più al centro del progetto tattico di Inzaghi e il ruolo nel centro-destra della difesa a tre gli calza a pennello.

Ecco i numeri , riportati da Lazio Page, di Patric nelle sfide che la Lazio ha disputato contro Fiorentina e Torino: palloni toccati (95 contro Fiorentina e 79 ieri contro il Torino), passaggi effettuati (77/84 vs Fiorentina e 64/68 vs Torino) e percentuale di passaggi completati (91.7% vs Fiorentina e 94% vs Torino).

Gianlorenzo Di Pinto