Sui social, la Lazio ha dato la carica ai tifosi biancocelesti in questo primo lunedì di aprile

Si esulta in casa Lazio per la vittoria di sabato per 2-1 contro il Sassuolo. E suoi social, il club biancoceleste ha dato la carica ai suoi tifosi per questo primo lunedì del mese di aprile con un post motivazionale.

«Riscatto morale» titola il tweet. Frase che fa da sfondo alle parole di Maurizio Sarri dopo la partita col Sassuolo.