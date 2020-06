Incontro in corso tra la Lazio e l’Hellas Verona per il difensore Kumbulla

AGGIORNAMENTO ORE 22.15 – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’offerta della Lazio per Kumbulla sarebbe di 18 milioni di euro cash più due contropartite tecniche, individuate in Cristiano Lombardi e Valon Berisha.

AGGIORNAMENTO ORE 21:45 – Terminato l’incontro tra la dirigenza della Lazio e quella del Verona per Marash Kumbulla. Incontro durato oltre le quattro ore ma la chiusura dell’affare è ad un passo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Lazio starebbe puntando a chiudere l’affare Kumbulla con l’Hellas Verona, anticipando così la concorrenza di Inter e Juventus.

In questo momento, il presidente Setti si trova a Villa San Sebastiano, in compagnia di Tare e Lotito, per provare a sbloccare la situazione, così da poterne annunciare l’eventuale acquisto nei prossimi giorni, ed evitando manovre di disturbo o il ritorno delle concorrenti.