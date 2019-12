Lazio Juventus, il commento di Milinkovic al termine della vittoria contro la Vecchia Signora all’Olimpico.

Dopo la vittoria contro la Juventus, il commento di Sergej Milinkovic-Savic a DAZN:

«Se facciamo il nostro e pensiamo a fare grandi partite, vinciamo. L’avevo detto. La Juventus è arrivata non al massimo, noi abbiamo fatto il nostro e ce l’abbiamo fatta. Scudetto? Pensiamo a vincere ogni partita. Scudetto è una parola grossa, vediamo alla fine dove saremo. Il mio gol? Emozione grande, abbiamo vinto contro una squadra forte. Devo rivedere il mio gol altre tre volte e ti dico. Quando vedo che Luis Alberto ha la palla mi muovo. Se arriva bene, ma le sue palle sono sempre perfette».

LAZIO STYLE RADIO – «Stiamo bene, abbiamo lavorato bene per tutta la settimana. Siamo in un momento positivo e giochiamo bene, dobbiamo continuare così e restare concentrati. Il gol è una grande emozione, una grande vittoria. Sono troppe emozioni. Abbiamo fatto casino nello spogliatoio, Acerbi ci ha fatto ragionare (ride, ndr). Dobbiamo ragionare partita per partita. Dobbiamo restare calmi e inseguire il nostro obiettivo continuando a lavorare»