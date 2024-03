Lazio-Juventus, i precedenti tra Tudor e Allegri

Lazio-Juventus, a pochi giorni dalla supersfida dell’Olimpico pre pasquale questi i precedenti tra i due tecnici

La sera pre-pasquale della Lazio si preannuncia molto calda, visto che allo stadio Olimpico arriva la Juventus di Allegri per il primo round tra le due squadre, dato che martedì le due compagini si affronteranno a Torino per la Coppa Italia. Il match sarà anche un confronto tra i due allenatori ovvero Tudor e Allegri, i quali si sono affrontati in due occasioni e il bilancio è il seguente una vittoria per entrambi, per quanto riguarda invece le reti ad essere in vantaggio è Allegri perchè nei due incroci la Juve ha segnato 3 gol e il Verona di Tudor 2