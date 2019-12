Lazio Juve, Tare: «Pensiamo in grande…»

Igli Tare ha presentato la sfida tra Lazio e Juventus

Igli Tare, ds biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida tra la Lazio e la Juventus. Ecco ciò che ha detto.

PARLA TARE – «Penso che i tabù siano fatti per essere superati. Abbiamo vinto a Milano dopo 30 anni e possiamo provare a vincere con la Juventus, siamo in un buon momento e la classifica ci permette di pensare in grande. Colmare il gap con le prime in classifica? Dobbiamo solo vincere, il resto è storia. Vincere aiuta a vincere».