Lazio Juve, Radu: «Questa squadra è casa mia!» VIDEO

Al termine della sfida tra Lazio e Juventus è intervenuto Stefan Radu

Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della gara vinta contro la Juventus di Sarri. Ecco ciò che ha detto.

PARLA – «Nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Nell’intervallo il mister ci ha strigliati per bene e nella ripresa siamo entrati più cattivi. Abbiamo lavorato bene per tutta la settimana, focalizzandoci su come uscire dalla difesa. Qualche rischio l’abbiamo preso, ma senza il pericolo non si ottiene nulla. Spero che sfatando questi tabù riusciremo a raggiungere la Champions League. Siamo maturi, continuiamo così. La Lazio è casa mia, non c’è alcun dubbio e non penso a nient’altro».