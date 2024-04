Tudor a LSC: «Una bella Lazio, nessun rammarico per questi ragazzi»

Igor Tudor ha parlato nel post gara di Lazio Juventus ai microfoni di Lazio Style Channel

«E’ stata una bella Lazio, purtroppo non è bastato. I ragazzi hanno dato tutto, ci hanno provato. Non posso dire niente. Loro hanno fatto questo gol e purtroppo sono passati. Gli facciamo i complimenti e ci prepariamo per la partita di sabato. Ci sono tante belle cose sta sera. I ragazzi spingono forte in queste gare, gli infortuni arrivano perche si a forte d’intensità. Stanno andando al massimo. Contro la Juventus ne abbiamo vinte due, purtroppo non è bastato ma la squadra è questa. Non ho nessun rammarico, sull’ordine delle partite non posso fare niente. Sicuarmente giocare ogni quattro giorni non aiuta. Se avessimo uno o due giorni in più sarebbe più facile, ma è cosi e andiamo avanti. ragazzi erano tutti dispiaciuti ma consapevoli della prestazione contro una squadra di livello mondiale. Questa consapevolezza e questa vittoria ci danno coraggio per le prossime gare. Il futuro è solo sabato, che è una partita super difficile contro il Verona. Bisogna recuperare bene perché ora tutte le partite sono importanti per arrivare più in alto possibile»