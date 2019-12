Lazio Juve, la partita di Luis Alberto: i dettagli

Il numero 10 biancoceleste, si è reso protagonista di una prestazione a dir poco pregevole contro la Juventus di Maurizio Sarri. Lo spagnolo ha ammaliato tutti ed ora sono ben 11 gli assist collezionati in questa stagione. Ecco le statistiche dell’ex Liverpool relative alla prestazione di ieri sera fornite da Lazio Page.

Luis Alberto in #LazioJuve

Most touches 58

Most key passes 3

Most assists 2

Most completed crosses 2 (100%)

Most through balls 1

Most tackles 2

Most ball recoveries 7@10_luisalberto

— Lazio Page (@laziopage) 8 dicembre 2019