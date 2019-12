Lazio Juve, i bianconeri non subivano tre reti in trasferta da oltre due anni

Lazio-Juventus 3-1. Sembra davvero un risultato assurdo ma è andata proprio così. La truppa di Inzaghi ha superato la compagine bianconera con una grande prestazione ed era da ben 16 anni che i biancocelesti non battevano la Juve tra le mura amiche dell’Olimpico. Ecco di seguito una particolare statistica fornita, come sempre, da Lazio Page su Twitter.

La #Juventus non subiva 3 gol in trasferta in campionato da oltre 2 anni (Sampdoria-Lazio 3-2 del 19/11/2017) #LazioJuve

— Lazio Page (@laziopage) 7 dicembre 2019