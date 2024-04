Lazio Juve, cambio in attacco per il tecnico croato il quale sostituisce l’ex Girona per fare posto a Immobile

Cambio in avanti in attacco per Tudor durante Lazio Juve, con il tecnico croato che sostituisce Castellanos al posto di Immobile. Da sottolineare come entrambi i calciatori siano stati applauditi dal pubblico dello stadio Olimpico.