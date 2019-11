Lazio, Jessica Immobile: «Ciro dice che sono il suo portafortuna, lo seguo anche in trasferta»

Ospite del Maurizio Costanzo Show, la moglie di Ciro Immobile, Jessica ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alla coppia

Ospite al Maurizio Costanzo Show, insieme a suo marito Ciro, Jessica Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alla coppia: «Cerco di seguire sempre Ciro. A favore suo e della Lazio cerco di esserci, anche in trasferta, lui dice che sono il sui portafortuna. Settimo anno quello della crisi? Va meglio degli altri. Ci siamo incontrati quando giocava nel Pescara in un locale e da allora non ci siamo più lasciati. Mentre lui gioca alla PlayStation, io mi diletto nel ballo. Gelosia? Lui lo è, io no».