Xavier Jacobelli ha parlato del cammino europeo della Lazio

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del cammino in Europa League della Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA JACOBELLI – «Non c’è stata una scelta nel venire eliminati, ma una serie di decisioni sbagliate, con formazioni rivoluzionate di volta in volta. È un peccato, perché in campionato sta facendo vedere ottime cose. Il girone? Non c’erano avversari imbattibili. Ora serve un miracolo. Ed è solo colpa dei biancocelesti. L’Europa League deve essere presa sul serio sin dal primo impegno».