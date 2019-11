Lazio, Jacobelli: «La difesa deve avere equilibrio. L’attacco? C’è bisogno di un’alternativa»

Lazio, il direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli commenta l’andamento biancoceleste ai microfoni di TMW Radio

Un treno che percorre due binari differenti: questa è la Lazio di adesso, arrivata alla sosta con quattro vittorie consecutive e agguantato il terzo posto. In Europa un’altra storia invece: la squadra di Inzaghi è a un passo dall’eliminazione dal girone di Europa League. A tal proposito Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, ha analizzato anche il cammino dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio:

« Se non avesse fatto errori nel suo percorso, la Lazio non sarebbe a un passo dall’eliminazione in Europa League. Tutto l’opposto invece in campionato: è cresciuta ed ha una difesa che ha creato equilibrio. Complimenti per il terzo posto. Si deve trovare un’altra soluzione a Immobile e Correa, che hanno realizzato oltre la metà dei gol»