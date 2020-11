Lazio, isolamento finito anche per Tare

Il DS della Lazio, Igli Tare, è risultato negativo all’ultimo tampone: il firigente sportivo ha concluso l’isolamento

Dopo le visite sostenute ieri da Ciro Immobile, questa mattina in Paideia è stato il turno di Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio è risultato negativo all’ultimo tampone e ha effettuato le visite di idoneità per poter tornare ad allenarsi con la squadra. Ma il portiere non è l’unico membro del club ad essere risultato negativo nella giornata di oggi.

Anche Igli Tare infatti, ha terminato il proprio isolamento, non risultando più positivo al tampone. Il Direttore Sportivo potrà tornare a svolgere regolarmente le proprie mansioni.