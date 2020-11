Lazio, Immobile e Luis Alberto pronti a partire dal 1′

Lazio, a Formello Inzaghi prova Immobile e Luis Alberto nella formazione titolare

Una rifinitura importante quella di questa mattina presso il centro sportivo di Formello. Il tecnico Simone Inzaghi ha varato quello che dovrebbe essere l’undici titolare anti-Crotone in cui figurano un ritorno importante e una conferma fondamentale. Il primo caso è quello di Ciro Immobile, il quale, nonostante i pochi giorni di allenamento, dovrebbe partire dal 1′. L’attaccante potrebbe essere affiancato da Andeas Pereira, considerando che Orrea e Muriqi sono di rientro dalla Nazionale e Caicedo non è al top (complice il solito problema alla spalla e va gestito). Il secondo è Luis Alberto, il quale non verrà lasciato fuori dopo le polemiche degli ultimi giorni ma partirà dall’inizio. A centrocampo, con il mago, dovrebbero partire Leiva e Parolo, ma il brasiliano potrebbe fare staffetta con Danilo Cataldi. Con Luiz Felipe ancora out, la difesa sarà composta da Patric, Acerbi e Radu. Sulle fasce confermati Fares e Lazzari, mentre in porta dovrebbe comunque esserci Pepe Reina.