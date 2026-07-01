Lazio, riuscito l’intervento di Isaksen! I dettagli dell’operazione: il comunicato

Lazio, Gustav Isaksen operato a Monaco: intervento riuscito per sports hernia bilaterale. La nota ufficiale

La S.S. Lazio ha comunicato ufficialmente che il calciatore Gustav Isaksen è stato sottoposto a un intervento chirurgico per sports hernia bilaterale. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di oggi presso l’UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera. Il club ha espresso vicinanza al giocatore, augurandogli una pronta ripresa. L’infortunio rappresenta un momento delicato per la stagione della Lazio, che dovrà monitorare attentamente i tempi di recupero dell’attaccante danese. La società aggiornerà nei prossimi giorni sulle condizioni cliniche di Isaksen e sulle prospettive di rientro in campo! Il comunicato di seguito:

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NOTA UFFICIALE – «La S.S. Lazio comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Gustav Isaksen è stato sottoposto a intervento chirurgico per sports hernia bilaterale presso l’UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera.

L’intervento, eseguito con successo dal Professor Joachim Conze, è stato effettuato in costante coordinamento con lo staff medico della S.S. Lazio, rappresentato dal Professor Francesco Franceschi e dal medico sociale Professor Pietro Monachino.

Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario biancoceleste, con l’obiettivo di consentirne il rientro all’attività agonistica nei tempi previsti».