Lazio Isaksen, FUTURO incerto: il club prova a trattenerlo. I DETTAGLI sulla situazione dell’esterno danese

Tra i tanti possibili nomi in uscita per il calciomercato Lazio, c’è anche quello di Gustav Isaksen, esterno danese, arrivato la scorsa estate in Italia.

Come riportato dal giornalista Alberto Abbate ai microfoni di Radiosei, ci sarebbero tante novità sul futuro del giocatore. Il club biancoceleste non vuole cedere non vuole cedere il calciatore e nel caso di prestito, non vorrebbe mandarlo fuori dall’Italia per mantenere i vantaggi del decreto crescita.