Lazio, Inzaghi ritrova Milinkovic, assenti Muriqi e Lulic

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ritrova a Formello Milinkovic, ma non si allenano Muriqi e Lulic

Un ritorno gradito. Simone Inzaghi riabbraccia Sergej Milinkovic, tornato ieri dalla Serbia dopo il tampone positivo. Il “Sergente” si è allenato in gruppo e punta la sfida con l’Udinese in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Nel Training Center non si sono visti Lulic, che manca da ieri, e Muriqi, alle prese con un problema muscolare. Si teme uno stiramento per il centravanti kosovaro, rimediato negli ultimi minuti contro lo Zenit. Lavoro differenziato per Luiz Felipe.